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Ракета «Рокот» с военными спутниками стартовала с космодрома «Плесецк»

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Ракета «Рокот» с военными спутниками стартовала с космодрома «Плесецк»

Москва, 30 ноября. С космодрома Плесецк произведен старт ракеты «Рокот», которая выведет на орбиту несколько военных спутников.

«В 05.27 мск боевым расчетом Космических войск ВКС успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов в интересах Минобороны России», — говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Это второй пуск «Рокота» с космодрома Плесецк в текущем году. За стартом следили средства автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Напомним, что ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения Межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. 

Автор: Константин Терехов
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