В Бельгии заявили о перехвате российских Су-27 в небе над Балтикой

Брюссель, 30 ноября. В Бельгии сообщили о том, что Воздушный компонент королевства перехватил над Балтикой российские истребители Су-27.

С официальным сообщением на тему выступила пресс-служба министерства обороны Бельгии, уточнив, что на перехват российских военных самолетов накануне вылетали F-16.

«F-16 для обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО провели перехват группы российских Су-27, летевших без предоставления полетного плана. Наша миссия — обеспечивать вашу безопасность», — говорится в сообщении военного ведомства.

Добавим, что за последнюю декаду месяца это уже третий подобный случай: 21 ноября недалеко от бельгийского фрегата всплыла российская подводная лодка, на следующий день Су-24 совершили облет кораблей королевства.

При этом, по сообщениям из Минобороны РФ, все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно- правовыми нормами.