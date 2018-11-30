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Российские дипломаты рассказали о состоянии летчика Ярошенко

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Российские дипломаты рассказали о состоянии летчика Ярошенко

Нью-Йорк, 30 ноября. Сотрудники консульства РФ в Нью-Йорке посетили российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме.

По словам дипломатов, поводом для визита стала информация об ухудшении состояния здоровья Ярошенко. Сам летчик оценивает свое самочувствие как «удовлетворительно», но жалуется на ограничения по оказанию медицинских услуг в тюрьме.

«Он подчеркнул, что стоматолог тюремной больницы не располагает возможностью проведения лечения и зубного протезирования; вместо этого предлагается удалить больные зубы. Сохраняются и другие жалобы медицинского характера», — говорится в сообщении консульства, опубликованном в Facebook.

Также дипломаты отметили, что были удовлетворены просьбы летчика о переводе его с верхнего места двухъярусной кровати на нижнее.

«Держим ситуацию на контроле, продолжим оказывать россиянину всю необходимую консульскую помощь», — подчеркнули в консульстве.

Напомним, Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии. В США его обвинили в преступных намерениях по транспортировке партии наркотиков и осудили на 20 лет лишения свободы. Сам летчик полностью отрицает свою вину. Официальные представители РФ и семья Ярошенко неоднократно обращались к американским властям с просьбой передать летчика российской стороне, но просьбы остались без удовлетворения.

Как сообщает «Газета.ру», в нынешнем году супруге осужденного разрешили первое свидание с мужем с 2011 года.

Автор: Виталий Малясев
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