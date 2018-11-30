Посол РФ раскритиковал условия американского конгресса по СНВ-3

Вашингтон, 30 ноября. Посол России в США Анатолий Антонов назвал условия, выдвигаемые Вашингтоном по договору СНВ-3 «неприемлимыми» для РФ.

По словам Антонова, которые приводит РИА Новости, конгресс США называет в качестве одного из условий продления договора о сокращении наступательных вооружений готовность России «сократить свои запасы тактического ядерного оружия и включить свои новые системы в рамки нового договора СНВ».

«Ощущение такое, что они делают эти привязки с тем, чтобы они были неприемлемы для российской стороны, чтобы мы сразу отвергли их. Создаются дополнительные преграды на пути продления этого договора», — заявил дипломат.

Напомним, на этой неделе сенатор от Республиканской партии Том Коттон и конгрессмен-республиканец Лиз Чейни внесли законопроект, ограничивающий продление российско-американского договора СНВ-3 после 2021 года путем прекращения финансирования соглашения.

В России заявили, что пока не ознакомились с законопроектом, но обеспокоены подобной инициативой. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на администрацию президента РФ, Кремлю непонятно заявление авторов законопроекта о выработке Россией стратегии эскалации ради деэскалации.

Договор СНВ заканчивает свое действие в 2021 году. Согласно документом предусматривается сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.