Сирия: из идлибской зоны деэскалации на территорию САР вернулись более 30 тыс беженцев

Дамаск, 30 ноября. По данным российского центра по примирению сторон, с марта 2018 года на территорию Сирийской Арабской Республики вернулись более 30 тысяч человек.

Беженцы вернулись в свои дома на территории САР через пункт пропуска Абу-эд-Духур, который начал работать в марте нынешнего года. По словам руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Сергея Попова, только на этой неделе через гуманитарный коридор прошли более 1,5 тыс человек.

«С момента начала работы коридора вышло более 30 тысяч мирных жителей. За 26-28 ноября вышли более 1,5 тысяч человек и более 60 единиц техники», — сообщил Попов.

Генерал-майор подчеркнул, что на территории пропускного пункта действуют три поста для прохода беженцев, развернуты пункт питания, где выдаются продукты и теплые вещи, а также работают медики.

«Безопасность обеспечивает батальон военной полиции во взаимодействии со спецорганами САР. С целью предотвращения терактов и провокаций развернут пункт досмотра автотехники и людей для обнаружения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов», — добавил Попов.

Напомним, город Абу-эд-Духур находится в провинции Идлиб в 45 километрах к юго-востоку от Алеппо​​​. В феврале 2018 года он был освобожден от боевиков, а уже через месяц здесь открылся пункт пропуска «Абу-эд-Духур, который остается единственным гуманитарным коридоров, по которому беженцы могут вернуться из идлибской зоны деэскалации на территорию, подконтрольную правительству Сирийской Арабской Республики.