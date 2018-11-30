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США продадут Польше ракетные системы на $655 млн

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США продадут Польше ракетные системы на $655 млн

Вашингтон, 30 ноября. Соединенные Штаты Америки продадут Польше ракетные системы на 655 миллионов долларов.

Как следует из официального сообщения внешнеполитического ведомства США, государственный департамент дал «добро» на продажу Варшаве 20 ракетно-артиллерийских систем.

«Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности HIMARS М124», — говорится в сообщении.

Впрочем, решение о продаже оружия Варшаве еще не окончательно: фразу «возможная продажа» следует понимать, что вопрос еще окончательно не решен и может быть пересмотрен.

Автор: Константин Терехов
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