США продадут Польше ракетные системы на $655 млн
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Вашингтон, 30 ноября. Соединенные Штаты Америки продадут Польше ракетные системы на 655 миллионов долларов.
Как следует из официального сообщения внешнеполитического ведомства США, государственный департамент дал «добро» на продажу Варшаве 20 ракетно-артиллерийских систем.
«Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности HIMARS М124», — говорится в сообщении.
Впрочем, решение о продаже оружия Варшаве еще не окончательно: фразу «возможная продажа» следует понимать, что вопрос еще окончательно не решен и может быть пересмотрен.