Сирия: источник в Дамаске опроверг данные о сбитом израильском самолете

Дамаск, 30 ноября. Сирийский источник опроверг данные о сбитом ПВО САР израильском военном самолете.

Как сообщает РИА Новости, при этом тот же самый неназванный источник подтвердил, что системы противовоздушной обороны на самом деле уничтожили несколько воздушных целей, который атаковали Сирию.

«В ночное время радар может неточно определять твердые тела, поэтому возникла неясность, и мы решили, что сбитая цель была израильским военным самолетом», — пояснил источник.

Напомним, что ранее отражение ракетной атаки сирийской ПВО попало на видео. Видео сняли и выложили в Интернет очевидцы инцидента. На кадрах видно, как происходит запуск одной из зенитных ракет и момент перехвата над сирийской столицей ракеты.