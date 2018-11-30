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Климкин объяснил, что мешает Украине разорвать дипломатические отношения с Россией

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Климкин объяснил, что мешает Украине разорвать дипломатические отношения с Россией

Киев, 30 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, что мешает его стране разорвать дипломатические отношения с Россией.

Размышлениями на тему главный киевский дипломат поделился в эфире телеканала «1+1», сразу пояснив, что будь его воля, то никаких отношений с Россией давно бы уже не существовало.

«Я считаю, что нам дипломатические отношения с Москвой не нужны. Я поддерживаю введение биометрического режима с Россией, однако в таком случае возникает вопрос о том, кто будет выдавать визы», — заявил глава МИД.

Климкин добавил, что препятствует разрыву отношений Киева и Москвы факт того, что на территории России находятся очень много украинцев — почти 3,5 млн человек, и это число только увеличивается

«Я честно скажу, что с некоторыми странами я уже разговаривал, и я на самом деле знаю ответ. Ответ такой, что они могут служить на самом деле почтовыми ящиками в передаче некоторых документов и ничего больше», — резюмировал руководитель МИД Украины.

Напомним, что дипотношения между Россией и Украиной установлены в феврале 1992 года. Инициатива их разрыва неоднократно поднималась со стороны ряда украинских политических сил.

Климкин объяснил, что мешает Украине разорвать дипломатические отношения с Россией

Добавим, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев за последние четыре года расторгнул почти 50 договоров с Москвой, и это далеко не предел, анонсировав расторжение еще 40 соглашений.

В целом, договорная база отношений Украины и России насчитывала в общей сложности 375 документов. Однако действие части из них было остановлено из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ.

Автор: Константин Терехов
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