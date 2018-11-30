Климкин объяснил, что мешает Украине разорвать дипломатические отношения с Россией

Киев, 30 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, что мешает его стране разорвать дипломатические отношения с Россией.

Размышлениями на тему главный киевский дипломат поделился в эфире телеканала «1+1», сразу пояснив, что будь его воля, то никаких отношений с Россией давно бы уже не существовало.

«Я считаю, что нам дипломатические отношения с Москвой не нужны. Я поддерживаю введение биометрического режима с Россией, однако в таком случае возникает вопрос о том, кто будет выдавать визы», — заявил глава МИД.

Климкин добавил, что препятствует разрыву отношений Киева и Москвы факт того, что на территории России находятся очень много украинцев — почти 3,5 млн человек, и это число только увеличивается

«Я честно скажу, что с некоторыми странами я уже разговаривал, и я на самом деле знаю ответ. Ответ такой, что они могут служить на самом деле почтовыми ящиками в передаче некоторых документов и ничего больше», — резюмировал руководитель МИД Украины.

Напомним, что дипотношения между Россией и Украиной установлены в феврале 1992 года. Инициатива их разрыва неоднократно поднималась со стороны ряда украинских политических сил.

Добавим, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев за последние четыре года расторгнул почти 50 договоров с Москвой, и это далеко не предел, анонсировав расторжение еще 40 соглашений.

В целом, договорная база отношений Украины и России насчитывала в общей сложности 375 документов. Однако действие части из них было остановлено из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ.