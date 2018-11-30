Кемеровчанин разбился насмерть, выпав с балкона 12-го этажа

Кемерово, 30 ноября. Мужчина скончался от многочисленных травм, полученных в результате падения.

Трагедия произошла накануне вечером на бульваре Строителей в Кемерово. Как сообщает «Газета Кемерова», о случившемся рассказали пользователи соцсетей, которые поведали, что мужчина выпал с балкона 12-го этажа многоквартирного жилого дома.

Пострадавший скончался на месте происшествия, сотрудникам «скорой помощи» оставалось лишь констатировать факт его смерти.

Очевидцы сообщают, что мужчина проживал в этом доме со своей гражданской женой. В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее «Газета.ру» писала, что в Железнодорожном районе Красноярска из окна лестничного пролета 17-го этажа выпал мужчин, который погиб на месте.