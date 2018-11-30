Разведку у границ РФ за неделю вели 14 летательных аппаратов — Минобороны

Москва, 30 ноября. По данным министерства обороны РФ, у государственных границ России за неделю вели разведку 14 летательных аппаратов.

Об активности иностранной авиационной разведки у рубежей России сообщает официальное издание Минобороны РФ «Красная звезда». Как пишет газета, истребители из состава дежурных войск ПВО за неделю трижды поднимались в воздух с целью пресечь нарушение государственной границы России.

Подчеркивается, что вторжения в воздушное пространство страны допущено не было.

Ранее «Газета.ру» сообщала об активности авиаразведки США в районе Крыма. По данным российских сил ПВО, 28 ноября противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива. Он приблизился к побережью России на 31 км. Днем ранее в этом районе был замечен другой американский самолет-разведчик — стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk. В минувший вторник еще один американский самолет также разведывал обстановку в Крыму.

Напомним, в момент инцидента в Керченском проливе за происходящим, по данным румынского военного эксперта Валентина Василеску, наблюдали сразу два американских воздушных разведчика — RC-135V и RQ-4B.