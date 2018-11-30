«Cанкции не работают»: Могерини призвала найти новый подход к России

Брюссель, 30 ноября. Советник главы европейской дипломатии Федерики Могерини Натали Точчи считает, что нынешний санкционный подход ЕС к РФ не работает.

Размышлениями на тему итальянский эксперт поделилась с читателями в статье, которая была опубликована в издании Politico. В частности, Точчи предлагает связать продление ограничительных мер с другими параметрами.

«Вместо того, чтобы привязывать решение к «Минску» или другим формам переговоров, ЕС должен сформулировать более четкий набор критериев: основанный на нарушении международного права и прав человека», — пишет помощник Могерини.

По мнению Натали Точчи, «это пошлет сигнал Москве о том, как она должна себя вести — и даст понять, что Европейский Союз готов ужесточить свой ответ в случае необходимости».

Кроме того, итальянский эксперт связала продление антироссийских санкций с провокацией Украины в Азове, при этом даже не разбираясь – кто там прав, и кто виноват.