РПЦ отреагировала на решения Константинополя по Украине

Москва, 30 ноября. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинопольским патриархатом устава «автокефальной церкви».

Как заявил Легойда, в Константинополе в третий раз заявляют о провозглашении автокефалии, но даже не назвали дату «объединительного собора», который должен примирить украинских раскольников и выступает обязательным условием предоставления томоса Украине.

«Зато разработан документ, устав для церкви, которой нет в природе. И быть не может, как показало свободное и независимое волеизъявление православных верующих Украины, возглавляемых митрополитом Онуфрием», — сообщил глава синодального отдела.

Напомним, по итогам очередного заседания, прошедшего накануне, Синод Константинопольского патриархата снова не назвал дату «объединительного собора» на Украине, но при это принял проект устава «автокефальной церкви». Патриарх Константинопольский Варфоломей выразил надежду, что «собор» может состояться в декабре.

Напомним, Константинополь в октябре объявил о намерении предоставить автокефалию Украине, отменив указ от 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

Как сообщает «Газета.ру», по этому поводу президент Украины Петр Порошенко заявил, что «сбылась тысячелетняя мечта украинцев».

В Киеве ожидают, что томос будет получен до конца декабря, а возглавит новую церковь предстоятель, которого выберут на «объединительном соборе». Между тем, Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии, объявив участие политиков в церковных делах недопустимым.

