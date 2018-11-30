Сирия: отражение ракетной атаки ПВО республики попало на видео
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Дамаск, 30 ноября. Отражение ракетной атаки сирийской противовоздушной обороны попало на видео.
Видео сняли и выложили в Интернет очевидцы инцидента. На кадрах видно, как происходит запуск одной из зенитных ракет и момент перехвата над сирийской столицей ракеты.
#SAA AD activity recorded from the car near #Damascus pic.twitter.com/IWX0Xt5l8U— Drexl Spivey (@RisboLensky) November 29, 2018
#SAA AD projectile flying over #Damascus pic.twitter.com/tDoJpGyOzg— Drexl Spivey (@RisboLensky) November 29, 2018
Напомним, что ранее источник заявил, что южнее Дамаска комплексами противовоздушной обороны государства были сбиты военный самолет Израиля и четыре ракеты.