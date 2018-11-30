Сирия: отражение ракетной атаки ПВО республики попало на видео

Дамаск, 30 ноября. Отражение ракетной атаки сирийской противовоздушной обороны попало на видео.

Видео сняли и выложили в Интернет очевидцы инцидента. На кадрах видно, как происходит запуск одной из зенитных ракет и момент перехвата над сирийской столицей ракеты.

Напомним, что ранее источник заявил, что южнее Дамаска комплексами противовоздушной обороны государства были сбиты военный самолет Израиля и четыре ракеты.