Климкин похвастался «убийством» почти 50 договоров с Россией

Киев, 30 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев за последние четыре года расторгнул почти 50 договоров с Москвой, и это далеко не предел.

С заявлением на тему главный украинский дипломат выступил в эфире телеканала «1+1», добавив, что Украина коренным образом пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией.

«Мы за последнее время «убили» 48 международных соглашений с Россией. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений», — поделился планами глава внешнеполитического ведомства.

Кроме прочего главный киевский дипломат выступает за разрыв дипломатических отношений с Москвой, несмотря на то, что на территории России живут и работают миллионы украинцев, поток которых с каждым годом становится все больше и больше.

«Я считаю, лично и эмоционально, что нам дипломатические отношения с Российской Федераций не нужны», — заявил Климкин, добавив, что поддерживает введение биометрического режима с Россией.

Впрочем, пока что дальше заявлений о намерениях этот вопрос с места не сдвинулся: несмотря на все происходящее разрыв дипотношений с Россией не поддерживает даже Петр Порошенко.

К слову, договорная база отношений Украины и России насчитывала в общей сложности 375 документов. Однако действие части из них было остановлено из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ.

В сентябре текущего года Киев разорвал Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, который был подписан в 1997 году и предусматривает стратегическое партнерство двух страх.