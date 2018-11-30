Меркель пропустит первый день G20

Берлин, 30 ноября. Немецкий канцлер Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за проблем с самолетом.

Как пишут аргентинские СМИ, из-за того, что председатель правительства Германии прилетит в Буэнос-Айрес гораздо позднее, отменится, в том числе, встреча Меркель с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Напомним, что самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне. По предварительным данным, причиной срочной посадки стали технические проблемы на борту.

По данным немецких СМИ, канцлер Германии вылетит в Буэйнос-Айрес на саммит G20 сегодня регулярным рейсом вместе с заместителем Олафом Шольцом.