Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Меркель пропустит первый день G20

37
0 Оставить комментарий

Меркель пропустит первый день G20

Берлин, 30 ноября. Немецкий канцлер Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за проблем с самолетом.

Как пишут аргентинские СМИ, из-за того, что председатель правительства Германии прилетит в Буэнос-Айрес гораздо позднее, отменится, в том числе, встреча Меркель с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Напомним, что самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне. По предварительным данным, причиной срочной посадки стали технические проблемы на борту.

По данным немецких СМИ, канцлер Германии вылетит в Буэйнос-Айрес на саммит G20 сегодня регулярным рейсом вместе с заместителем Олафом Шольцом.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.