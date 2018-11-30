Пушков об отмене переговоров Путина и Трампа: США не настроены на серьезный диалог

Москва, 30 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча президентов РФ и США была отменена под «надуманным предлогом».

Пушков поставил под сомнение готовность Вашингтона к диалогу с Москвой по вопросам, имеющим важное значение для всего мира.

«Отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией. Арест трех украинских кораблей и моряков несоизмеримы по значению с такими темами, как судьба ДРСМД или урегулирование в Сирии», — написал сенатор в Twitter.

Отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией. Арест трёх украинских кораблей и моряков несоизмеримы по значению с такими темами, как судьба ДРСМД или урегулирование в Сирии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 ноября 2018 г.

Напомним, лидеры двух стран должны были провести двустороннюю встречу во время саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что, ознакомившись с документами по инциденту в Керченском проливе, он принял решение отменить запланированную встречу.

«Исходя из того, что корабли и матросы не вернулись на Украину из России, я решил, что было бы лучше для всех заинтересованных сторон отменить мою ранее запланированную встречу», — написал президент США.

Как пишет «Газета.ру», Трамп отменил также официальные встречи с главами Турции и Южной Кореи — в Белом доме сообщили, что вместо этого американский лидер планирует ограничиться «неформальным общением».

В Кремле выразили сожаление по поводу отмены встречи Путина и Трампа, отметив, что обсуждение серьезных вопросов, таким образом, откладывается на неопределенный срок. Ранее масштабные переговоры двух лидеров были также отменены в Париже — по просьбе французского правительства.

Между тем, в комментариях к публикации Трампа в Twitter, где он сообщает о решении отменить встречу с Путиным, отметился президент Украины Петр Порошенко.

«Вот так поступают великие лидеры», — написал Порошенко на английском.

Инцидент в Керченском проливе произошел в минувшее воскресенье, 25 ноября, когда три военных корабля Украины, игнорируя предупреждения российских пограничников, незаконно вторглись в территориальные воды РФ. Силами ФСБ России нарушители были задержаны. Корабли были доставлены в Керчь вместе с экипажами, в составе которых, как выяснилось, находились сотрудники украинских спецслужб.

В Киеве незамедлительно назвали законные действия пограничников «российской агрессией» и воспользовались этим, чтобы ввести военное положение в ряде регионов страны. Кремль объявил действия Украины провокацией, приведя неопровержимые доказательства. Члены экипажей кораблей ВМСУ были арестованы по подозрению в незаконном пересечении российской границы.