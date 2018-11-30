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Путин и Абэ определят круг лиц, отвечающих за диалог по мирному договору

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Путин и Абэ определят круг лиц, отвечающих за диалог по мирному договору

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ определят круг лиц, которые будут отвечать за диалог по мирному договору между государствами.

Об этом РИА Новости сообщил источник в российской делегации на саммите G20, работа которого начнется сегодня в Аргентине, уточнив, что новый формат общения будет не новым, а уточненным.

«Просто лидеры определят круг лиц, которые будут непосредственно заниматься этой активизацией переговорного процесса на основе декларации 1956 года. Согласованное решение будет сейчас принято в Буэнос-Айресе», — пояснил источник агентства.

Добавим, что президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 1 декабря. В ходе встречи главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
 

Автор: Константин Терехов
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