Вашингтон, 30 ноября. Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что территориальных претензий у Москвы и Вашингтона друг к другу нет.

Размышлениями на тему российский дипломат поделился перед публикой, выступая в Школе общественных и международных отношений при Принстонском университете, добавив, что исторически интересы Вашингтона и Москвы кардинально не сталкивались.

«Оставим в стороне период после Октябрьской революции, когда долгие годы США не признавали молодую советскую республику. Да и холодная война была порождением конфликта идеологий, а не основных национальных интересов», — пояснил Антонов.

Также посол РФ в США вспомнил про 90-е годы, назвав их тяжелыми для страны, когда Россия доверилась «внешнему миру, рассчитывала на помощь и готовность других государств вместе строить единую и неделимую безопасность».

«Глобалисты заманили медведя в ловушку в 1991 году, однако вместо того, чтобы подружиться с медведем, они загнали его в клетку, а затем морили голодом, пытали и унижали в течение следующих восьми лет», — также вспомнил Антонов, как писатель Крис Кантан художественно описал то время.