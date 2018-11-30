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Антонов заявил об отсутствии территориальных претензий у РФ и США друг к другу

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Антонов заявил об отсутствии территориальных претензий у РФ и США друг к другу

Вашингтон, 30 ноября. Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что территориальных претензий у Москвы и Вашингтона друг к другу нет.

Размышлениями на тему российский дипломат поделился перед публикой, выступая в Школе общественных и международных отношений при Принстонском университете, добавив, что исторически интересы Вашингтона и Москвы кардинально не сталкивались.

«Оставим в стороне период после Октябрьской революции, когда долгие годы США не признавали молодую советскую республику. Да и холодная война была порождением конфликта идеологий, а не основных национальных интересов», — пояснил Антонов.

Также посол РФ в США вспомнил про 90-е годы, назвав их тяжелыми для страны, когда Россия доверилась «внешнему миру, рассчитывала на помощь и готовность других государств вместе строить единую и неделимую безопасность».

«Глобалисты заманили медведя в ловушку в 1991 году, однако вместо того, чтобы подружиться с медведем, они загнали его в клетку, а затем морили голодом, пытали и унижали в течение следующих восьми лет», — также вспомнил Антонов, как писатель  Крис Кантан художественно описал то время.

«Именно после этого медведь разорвал клетку и показал силу», — резюмировал посол РФ в США.

Автор: Константин Терехов
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