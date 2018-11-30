В Раде раскритиковали ЕС и G7 за отсутствие поддержки Украины

Киев, 30 ноября. Депутат Верховной рады Анна Гопко обвинила страны Евросоюза и «большой семерки» в отсутствии поддержки Украины по инциденту в Керченском проливе.

Соответствующее заявление глава комитета Рады по международным делам сделала в эфире украинского «Пятого канала».

«Не хочу говорить, какие именно страны-члены ЕС блокируют эту позицию. Было заявление спикера Могерини, даже не самой Могерини. Слабое заявление, как позиция», — заявила Гопко.

Депутат напомнила, что страны G7 вообще не выступили с официальным заявлением по поводу инцидента в Керченском проливе. Гопко напомнила, что в случае какой-либо критики Киева подобные заявления делаются незамедлительно.

«Три дня мы не можем получить от наших ключевых союзников — ни Европейского союза, ни "семерки", жесткого заявления, которое дало бы оценку», — сообщила парламентарий.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. Российские пограничники после целого ряда предупреждений были вынуждены задержать корабли вместе с экипажами. Киев незамедлительно обвинил Москву в «агрессии», после чего в ряде регионов Украины было введено военное положение. В Кремле действия Украины назвали провокацией.