В России хотят уравнять цены на школьные обеды

Москва, 30 ноября. Члены Совета Федерации России выступили с предложением уравнять цены на горячие обеды в детских садах и школах по всей России. Сейчас их стоимость варьируется от 4 до 155 рублей в зависимости от региона.

Сенаторы предложили создать единый федеральный стандарт для школьных обедов. Это предложение будет рассмотрено на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Инициатива была разработана по поручению спикера палаты Валентины Матвиенко. Согласно тексту документа, теперь при госзакупках питания для школ и детских садов решающим фактором станет его качество, а не цена. Кроме того, предлагается установить единые федеральные стандарты для школьного и дошкольного питания по всей стране, пишет «Парламентская газета».

Напомним, что ранее Роспотребнадзор предложил ввести административные штрафы для производителей, которые используют низкокачественные продукты для детского питания.