Слуцкий об отмене встречи Путина и Трампа: Это своеобразный пиар-ход

Москва, 30 ноября. Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что отмена встречи на саммите G20 «продавлена» оппонентами РФ внутри США.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что, ознакомившись с докладом по инциденту в Керченском проливе, где несколько кораблей ВМС Украины были задержаны за незаконное вторжение в российские территориальные воды, он принял решение отменить запланированную ранее встречу с лидером РФ Владимиром Путиным. Напомним, она должна была состояться на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.

По мнению председателя Комитета Госдумы России по международным делам Леонида Слуцкого, это решение «полностью идет в русле антироссийской политики».

«Это очередная твиттерная антидипломатия, такой своеобразный пиар-ход, наверняка продавленный оппонентами России внутри США», — заявил Слуцкий.

По мнению парламентария, провокация в Керченском проливе была нацелена, в том числе, и на отмену встречи Трампа и Путина. Ранее лидеры РФ и США не провели, по просьбе французских властей, полномасштабную встречу в Париже в ходе мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны.

«Второй раз подряд лидеры России и США встретятся на одной международной площадке, но опять не смогут провести двусторонние переговоры. Тем не менее, не стоит расстраиваться. Возможно, некий компромисс будет найден», — добавил депутат.

Слуцкий подчеркнул, что Россия — самодостаточная страна, и еще неизвестно, кому будет хуже из-за отмены встречи.