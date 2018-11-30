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Украина

Порошенко ищет поддержки в твиттере Трампа

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Порошенко ищет поддержки в твиттере Трампа

Киев, 30 ноября. Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал в Twitter запись президента США Дональда Трампа, в которой американский лидер указал, что вынужден отменить встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине.

«Вот как поступают великие лидеры», — написал Порошенко в Twitter под записью Трамп.

Трампа никак не отреагировал на комментарий Порошенко. На данный момент нет никакой информации, доказывающей, что Трамп вообще прочитал его.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неожиданно отменил встречу с Путиным на полях саммита G20 из-за инцидента с украинскими ВМС в Керченском проливе. 25 ноября три украинских кораблях вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны береговой охраной России, пишет «Ридус».

 

Автор: Антон Зарубин
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