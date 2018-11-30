«США посылают РФ сигнал через «изоляцию»: Госдеп объяснил отмену встречи Трампа и Путина

Вашингтон, 30 ноября. В Госдепартаменте США заявили, что через «изоляцию» отправляют России четкий сигнал о недопустимости инцидента в Керченском проливе

Во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов заявили, что отмена встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина — «сигнал», которым Белый дом уведомляет Москву о недопустимости инцидента в Керченском проливе.

Напомним, лидеры двух стран должны были встретиться в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе. Несколько часов назад в администрации президента США уведомили Кремль об отмене встречи. Других комментариев представлено не было.

Трамп не раз отмечал важность личных встреч с президентом России, призывая перейти от антироссийских настроений к взаимовыгодному сотрудничеству с Москвой. В этот раз лидер США отменил встречу из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

В Кремле выразили сожаление в связи с решением Белого дома. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это решение приводит к тому, что обсуждение серьезных вопросов, включая международную политику и проблемы двусторонних отношений, откладывается на неопределенный срок.