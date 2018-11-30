Госдеп заявил, что готов сотрудничать с Россией по Сирии

Вашингтон, 30 ноября. Целью США в Сирии на данный момент является деэскалация конфликта и прекращения огня по всей стране, заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса по иностранным делам.

«Мы будем работать с ООН, работать с Россией, работать с международным сообществом, чтобы закрепить режим прекращение огня», ― заявил Джеффри.

Также он признал, что большая часть мирового сообщества не поддержала бы усилия США по смене правительства в Сирии. Он добавил, что насильственная смена власти «не оборачивается ничем хорошим». Джеффри заявил, что Вашингтон хочет лишь «изменения поведения» сирийского руководства.

Напомним, что возглавляемая США коалиция проводит военную операцию на территории Сирии, не имея на то никаких легальных оснований – ни от законных сирийских властей, ни от ООН. Кроме того, многочисленные факты указывают на то, что целью операции является не борьба с терроризмом, а ослабление или даже свержение законного правительства Сирии.