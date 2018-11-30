Пенсионера изрезали ножом и залили цементом на Украине

Вознесенск, 30 ноября. В украинском Вознесенске задержан подозреваемый в жестоком убийстве пожилого мужчины.

В Николаевской области Украины возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства пенсионера. Как сообщают в региональной прокуратуре, пожилому человеку нанесли 11 ножевых ранений в жизненно важные области тела, после чего заживо залили цементом в подвале собственного дома. Правоохранительные органы по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления — им оказался 33-летний местный житель, который в ту ночь находился в доме убитого.

«На почве личных неприязненных отношений, которые возникли внезапно, нанес потерпевшему 11 ножевых ранений, — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства. — После этого злоумышленник переместил потерпевшего в подвальное помещение указанного домовладения и с целью убийства и сокрытия преступления залил последнего раствором цемента».

По данным судмедэкспертизы, 70-летний пенсионер умер от асфиксии. В данный момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, продолжается расследование дела по статье «умышленное убийство».