Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Пенсионера изрезали ножом и залили цементом на Украине

171
0 Оставить комментарий

Пенсионера изрезали ножом и залили цементом на Украине

Вознесенск, 30 ноября. В украинском Вознесенске задержан подозреваемый в жестоком убийстве пожилого мужчины.

В Николаевской области Украины возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства пенсионера. Как сообщают в региональной прокуратуре, пожилому человеку нанесли 11 ножевых ранений в жизненно важные области тела, после чего заживо залили цементом в подвале собственного дома. Правоохранительные органы по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления — им оказался 33-летний местный житель, который в ту ночь находился в доме убитого.

«На почве личных неприязненных отношений, которые возникли внезапно, нанес потерпевшему 11 ножевых ранений, — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства. — После этого злоумышленник переместил потерпевшего в подвальное помещение указанного домовладения и с целью убийства и сокрытия преступления залил последнего раствором цемента».

По данным судмедэкспертизы, 70-летний пенсионер умер от асфиксии. В данный момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, продолжается расследование дела по статье «умышленное убийство».  

Автор: Виталий Малясев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.