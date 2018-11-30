«Платят всем, кто может неделю сидеть в кустах»: журналистка из Латвии рассказала о засаде для русских 

Санкт-Петербург, 30 ноября. Главный редактор информационного агентства USA Really Александр Малькевич стал участником Первого псковского международного медиафорума, который проходит в эти дни, и на одной из площадок мероприятия пообщался с журналисткой из Латвии Анитой Даукште.

Гостья медиафорума работает корреспондентом издания «Лудзас Земе», которое выпускается в небольшом городке Лудза недалеко от границы с Псковской областью. Однако, по словам Даукште, на сегодня ей запрещена журналистская деятельность в родном городе из-за серии публикаций о происходящем в Латвии.

«Четыре года назад у нас сделали фильм о том, что русские в Даугавпилсе на здании местной думы подняли русский флаг, мол территорию оккупировали россияне и мне дали задание, чтобы я опросила мнение жителей по поводу этого фильма», — рассказала Даукште.

Публикация журналистки с цитатами жителей Латвии, назвавших сценарий фильма глупостью и фантазией режиссера, тогда вызвала недовольство местных властей. Корреспондентка «Лудзас Земе» предполагает, что ее положение усугубило позже расследование о покалеченном внуке солдата Красной Армии.

«Мальчишку Лео Самойлова, который является внуком красного командира — ему консульство в Даугавпилсе ставило памятник два года назад. Так вот — его внуку под предлогом того, что он торгует наркотиками, представители полиции выбили глаз. Он теперь видит только одним глазом. Я по этому поводу написала очень жесткие статьи», — сообщила Малькевичу гостья из Латвии.

После этого материала на корреспондентку завели уголовное дело по статье «За клевету». Однако журналистка убеждена, что ей бы удалось избежать проблем с правоохранительными органами, если бы она согласилась сотрудничать. Такие предложения поступали: Аните Даукште вручили листок с перечнем информации, которую она должна была добывать в Себежском районе Псковской области и электронным адресом для отправки данных. За эту работу ей даже пытались заплатить.

«Я ничего не отправляла. Я не взяла эти деньги. И не хотела их брать, даже не знаю сколько там было, мне неинтересно», — рассказала журналистка, демонстрируя Малькевичу листок с пометками на латышском языке.

Доступ в латышские СМИ для Даукште, по ее словам, оказался окончательно перекрыт после другой публикации. По заданию редакции она должна была пообщаться с жителями Псковской области и выяснить, не испытывают ли они опасений по поводу деятельности НАТО.

«Они сказали, а никаких проблем нету. Нас Путин защитит, мы не боимся вашего НАТО. Я все это написала и на меня озлобились, мне все перекрыли, даже чтобы на этот форум приехать, я кралась, если так можно сказать», — отметила журналистка.

Любопытно, что у самих латышей, по сведениям Даукште, есть повод нервничать из-за НАТО.

«Сейчас на данный момент у нас как минимум 10 тысяч натовцев. И вот моей крестнице в школу два дня назад приезжали их представители, выступали с речью. Они им в школе дважды сказали, что самый злейший враг Латвии — это Россия. И там берутся дети, которые заканчивают среднюю школу — у нас оканчивают в 19 лет. Они сейчас сидят по кустам латгальским, им в неделю платят по 190 евро. Их кормят и они сидят, ждут россиян, которые якобы придут их оккупировать. Вы можете себе это представить? Платят любому, кто может неделю сидеть в кустах», — сказала она.

Журналистка также добавила, что не знает, в чем смысл этих мероприятий и можно ли считать их тренировкой молодых бойцов или службой по охране государственной границы. Даукште заключила, что единственное, о чем известно местным жителям — приграничный патруль в кустах организован в ожидании гипотетического нападения России.