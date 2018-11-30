«Абсолютно уверен, что она невиновна»: отец Бутиной прокомментировал ее дело в США

Москва, 30 ноября. Отец россиянки Марии Бутиной Валерий, которая была задержана в США, рассказал об условиях содержания его дочери в американской тюрьме, возможной сделке со следствием, а также мерах, предпринимаемых для ее освобождения.

Валерий Бутин напомнил, что его дочь находится в американской тюрьме с 15 июля этого года. В настоящее время она находится в тюрьме города Александрии, где ее содержат в одиночной камере.

«Она находится в одиночной камере. Это тяжелый режим и, как считаем мы – наша семья, адвокаты и МИД [РФ] – незаслуженно к ней примененный», ― заявил Бутин в интервью RT.

Согласно официальной версии, Бутину поместили в одиночную камеру за то, что она предоставила телефон своего адвоката одной из заключенных. Отец россиянки полагает, что это связано с давлением на нее для признания несуществующей вины.

Бутин подтвердил, что принимаются все возможные меры для освобождения заключенной россиянки. В частности, этим занимается российское посольство в Вашингтоне, а также правозащитные организации. Он добавил, что у нее нет в тюрьме конфликтов с другими заключенными.

Отец Марии заявил, что убежден в том, что та не совершила ничего противоправного, находясь в США. Он напомнил, что его дочь приехала в Америку учиться и все, что она делала, предпринималось ею для расширения круга общения или получения новых знаний.