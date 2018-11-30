Избранный президент Грузии заявила, что не хочет сотрудничать с Россией

Тбилиси, 30 ноября. Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что время дружить с Россией пока еще не пришло. Ее слова приводит «Русская служба BBC».

По словам Зурабишвили, Грузия не может перейти к сотрудничеству с Россией «из-за поведения Москвы». Также она объявила о своей «проевропейской позиции в данном вопросе. Как отметила избранный президент, если страны Запада примут решение начать диалог с Россией, к ним присоединится и Грузия.

Напомним, что 29 ноября ЦИК Грузии подвел итоги президентских выборов в стране. Поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов, Григол Вашадзе, которого поддерживало «Единое национальное движение» бывшего президента страны Михаила Саакашвили, — 40,48 процента.