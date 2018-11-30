Сайт телеканала «360» наградили «Премией Рунета»

Москва, 30 ноября. Сайт телеканала «360» победил в конкурсе «Премия Рунета-2018» в номинации «СМИ и массовые коммуникации». Об этом сообщает сам телеканал.

Как сообщается, в шорт-лист номинантов на премию вошли EG.ru, «Рейтинг Букмекеров», Memepedia, Калашников.Media, сайт «Комсомольской правды» KP.RU, Naked Science, официальный сайт телеканала «Пятница!», новостной портал News.ru.

«Для меня, новичка, большая честь быть среди монстров и тяжеловесов рунета. Конечно, эта штука принадлежит большой команде — авторам нашего успеха», ― сказал генеральный директор телеканала «360» Вячеслав Духин.

Напомним, что награда «Премия Рунета» вручается ежегодно с 2004 года за вклад в развитие российского сегмента Интернета.