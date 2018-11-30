Украина снова пожаловалась на блокирование «сотен кораблей» в Керченском проливе

Киев, 30 ноября. На Украине сообщили о «чрезвычайно большом скоплении кораблей» в Керченском проливе. «Сотни блокированных Россией судов» обнаружило министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ) Украины.

Министерство сообщает, что количество кораблей в проливе и вблизи него с 25 по 27 ноября якобы увеличилось более чем в 2,5 раза — до 421. Как заявили в МинТОТ, украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Азовского и Черного морей без дальнейшей возможности захода в порты Мариуполя и Бердянска из-за блокирования и преграждения Российской Федерацией прохода Керченским проливом.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, прохождение гражданских судов через Керченский пролив осуществляется в штатном режиме.

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 ноября украинские ВМС устроили провокацию в Керченском проливе. Три украинских корабля вторглись в российские территориальные воды и осуществляли опасные маневры. Российские пограничники оперативно отреагировали на действия нарушителей и задержали корабли. Украина же обвинила Россию в «агрессии» и пожаловалась ЕС и США с просьбой ввести новые санкции против РФ.