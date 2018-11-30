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Археологи нашли предполагаемую прародину человечества в Африке

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Археологи нашли предполагаемую прародину человечества в Африке

Бургос, 30 ноября. Новая находка археологов в Алжире позволила  палеонтологам  установить предположительную прародину рода Homo, а также установить, когда наши предки покинули ее пределы, чтобы расселиться по всей планете.

Согласно предварительным выводам, вскоре после появления рода Homo его представители заселили не только Восточную Африку, а весь континент, включая его северные регионы.

«Можно сказать, что все споры вокруг положения «колыбели человечества» не имеют смысла – весь континент оказался прародиной нашего вида», — заявил Мохамед Сахнуни из Национального центра изучения эволюции человека в Бургосе (Испания).

Ранее на роль некой прародины человечества претендовали два региона в Африке: национальный парк Аваш в Эфиопии и Олдувайское ущелье в Южной Африке. В обоих регионах были обнаружен останки представителей рода Homo, чей возраст составлял 2,4 – 2,6 миллиона лет.

Автор: Антон Зарубин
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