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Кремль сожалеет о решении Белого дома отменить встречу Трампа  с Путиным

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Кремль сожалеет о решении Белого дома отменить встречу Трампа  с Путиным

Москва, 30 ноября. В Кремле выразили сожаление в связи с решением администрации США отменить запланированную встречу американского президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос- Айресе», ―  сказал он.

По словам Пескова, это решение приводит к тому, что обсуждение ряда серьезных вопросов, включая международную политику и проблемы двусторонних отношений, откладывается на неопределенное время.

Напомним, что в этот четверг президент США Дональд Трамп неожиданно отменил запланированную на полях саммита G20 встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Автор: Антон Зарубин
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