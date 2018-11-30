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Армия Израиля опровергла сообщение о сбитом в Сирии самолете

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В армии Израиля отрицают сообщение о налете на южные районы Сирии

Дамаск, 30 ноября. Представитель армии обороны Израиля отрицает сообщение о налете на южные районы Сирийской Арабской Республики и возможных потерях при его отражении. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Это фейк», — сказал израильский военный представитель в интервью агентству.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии сбила израильский военный самолет и четыре ракеты над населенным пунктом Аль-Кисва к югу от Дамаска. Работа сирийского ПВО также была показана в прямом эфире национального телевидения.

Израильские военные не отрицают того, что 200 раз бомбили иранские объекты в САР за последние два года. Несмотря на усиление ПВО Сирии современными российскими ЗРК С-300, израильтяне заявляют о решимости продолжать операции. Отметим, что поставка российских зенитно-ракетных комплексов стала ответом на инцидент с самолетом Ил-20 Воздушно-космических сил Российской Федерации, вину за гибель которого в Москве возложили на израильских военных.

Автор: Тимур Румянцев
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