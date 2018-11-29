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Сирия: ПВО республики сбили израильский самолет над селением Аль-Кисва

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Сирия: ПВО республики сбили израильский самолет над селением Аль-Кисва

Дамаск, 29 ноября. Сирийские силы ПВО сбили израильский военный самолет в небе над населенным пунктом Аль-Кисва, а также еще четыре ракеты. Об этом сообщает источник в военном командовании страны.

Отмечается, что все объекты были сбиты сирийскими системами ПВО прежде, чем достигли целей.

«Наша ПВО сбила израильский самолет и четыре ракеты до того, как они достигли целей», ― цитирует РИА Новости слова собственного источника в военном руководстве Сирии.

По словам источника, таким образом, были уничтожены все ракеты, выпущенные в сторону целей в районе поселения Аль-Кисва. Работа сирийского ПВО была показана в прямом эфире национального телевидения.

Отмечается, что израильское командование отказалось комментировать налет на сирийскую территорию, а также сообщения о возможных потерях.

Автор: Антон Зарубин
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