Стюардессы раскрыли внешние признаки опасных авиапассажиров

Москва, 30 ноября. Встречающие пассажиров при входе в самолет стюарды рассказали, на каких пассажиров они обращают особое внимание. Как сообщает Express, они всегда оценивают потенциальную опасность людей во время их посадки на борт.

Так, в ходе приветствия на борту стюарды оценивают, насколько пьян тот или иной пассажир. Бортпроводник вправе отказать человеку в полете, если при посадке на борт он будет выглядеть опасным для других.

Стюарды также могут не пустить в салон пассажиров, которые выглядят больными. Это объясняется тем, что такие люди могут заразить других людей.

Некоторые представители данной профессии сообщают, что во время приветствия заходящих в салон пассажиров мысленно отмечают физически сильных мужчин и запоминают их места. Это делается для того, чтобы обратиться к ним за помощью в случае чрезвычайной ситуации.