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Власти США официально уведомили РФ об отмене Трампом встречи с Путиным

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Власти США официально уведомили РФ об отмене Трампом встречи с Путиным

Вашингтон, 29 ноября. Власти США официально проинформировали Россию об отказе американского президента Дональда Трампа проводить двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Как сообщает ТАСС, данный сотрудник подтвердил, что Белый дом в установленном официальном порядке уведомил Кремль об отмене встречи. Других комментариев представлено не было.

Напомним, что Трамп не раз отмечал важность личных встреч с президентом России. Американский лидер призывал американскую общественность отказаться от антироссийских настроений и перейти к взаимовыгодному сотрудничеству с Москвой. Тем не менее, в этот четверг Трамп заявил, что не будет встречаться с Путиным из-за инцидента с украинскими кораблями, вторгшимися в российские территориальные воды.

Автор: Антон Зарубин
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