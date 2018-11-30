Патриарх Варфоломей назвал сроки проведения «собора» на Украине

Стамбул, 29 ноября. «Объединительный собор» церкви на Украине может состояться уже в декабре этого года, считает патриарх Константинопольский Варфоломей.

«Патриарх Варфоломей сказал, что собор состоится в декабре, а сегодня на Синоде они обсуждали уставные и организационные вопросы проведения собора», — рассказал журналистам депутат Государственной думы, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов после состоявшейся встречи в Стамбуле делегации руководства МАП с патриархом Варфоломеем и членами Синода Константинопольского патриархата, передает РИА Новости.

Ранее патриарх Варфоломей заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) томоса об автокефалии. Синод Русской православной церкви назвал намерение Константинополя политическим и противоречащим церковным канонам. РПЦ не признает данное решение, поскольку патриарх превысил свои полномочия, так как только общее собрание всех поместных церквей может предоставить автокефалию.