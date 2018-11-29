Самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне

Берлин, 29 ноября. Самолет канцлера Германии Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне. Борт Меркель направлялся в Буэнос-Айрес на саммит G20.

Как сообщает сайт Die Welt, ранее правительственный самолет ФРГ «Конрад Аденауэр» вылетел в Буэнос-Айрес с Меркель на борту на саммит G20. Примерно через час полета, когда борт находился над Нидерландами, экипаж судна принял решение срочно развернуть самолет и посадить его в аэропорту Кельн-Бонн.

По предварительным данным, причиной срочной посадки стали технические проблемы на борту. В чем именно они заключались, пока сообщено не было. Отмечается, что кроме Меркель на борту находился вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц.