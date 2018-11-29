«У Грузии нет президента»: Вашадзе отказался признать проигрыш на выборах президента

Тбилиси, 29 ноября. Кандидат в президенты Грузии от оппозиционного объединения «Сила в единстве» и партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе заявил, что не признает результатов президентских выборов.

«Мы не признаем эти выборы и их результаты. У нас нет президента», ― заявил Вашадзе.

Он напомнил, что представляемое им оппозиционное объединение требует проведения досрочных парламентских выборов.

Напомним, что после подсчета все голосов избирателей было объявлено, что во втором туре президентских выборов в Грузии победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта». Она набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов). Вашадзе ― 40,48% (780 633 голоса).