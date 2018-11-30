«Бежали, спешили и потухли»: украинские власти потеряли энтузиазм к военному положению

На Украине вступило в свои права военное положение, вокруг которого несколько дней бушевала острая политическая дискуссия.

Инициативу выдвинул президент Порошенко, чем навлек на себя огонь политических оппонентов. Зная повадки Петра Алексеевича, его соперники держали ухо востро. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко давно уже вывела формулу: обострение в Донбассе — военное положение — отмена выборов.

Но поводом для объявления специального правового режима стала провокация ВМС Украины в Керченском проливе. Спустя несколько часов Порошенко собрал совет национальной безопасности и обороны, чье решение предваряет указ о военном положении. И все прошло замечательно. Главы ключевых силовых ведомств пели с Петром Алексеевичем в унисон. Даже воинственный и коварный глава МВД Арсен Аваков призвал забыть былые разногласия.

Лишь генпрокурор Юрий Луценко выбился из ансамбля. Психанул и улетел в Японию.

«Луценко высказал свое несогласие с этим (военным положением – прим. ФАН) и его, от греха подальше, отправили в отпуск. Юрий Витальевич улетел в Японию», — пояснил источник, близкий к генпрокурору, в интервью для издания «Страна».

Но в остальном картина сложилась благостная, президент был на коне. Ни дать, ни взять — настоящий главнокомандующий.

Днем позже судьбу военного положения вершил парламент. Ясное дело, депутаты подготовились. Им предстояло решить двоякую задачу. План Порошенко надлежало сорвать таким тонким образом, чтобы не поставить под сомнение «российскую агрессию» и собственный патриотизм.

Получилось блестяще. Главный радикал Ляшко и его санчо пансы молниеносно заняли парламентскую трибуну. Олег Валерьевич атаковал спикера Парубия активной жестикуляцией и криками «Пэрэрва!» (рус. — перерыв).

Очень хотел побеседовать с президентом об ущемлении прав человека. Мустафа Найем был озабочен не меньше. Спикер парламента Андрей Парубий нехотя отказался от блицкрига, объявив перерыв на десять минут. Суматоха длилась несколько часов.

И даже эта пауза не была скучной. Депутат Сергей Власенко намекнул Ирине Геращенко на близость (политическую) с президентом. Вице-спикер не растерялась:

«Это не я подстилка, это ты подстилка!».

Попытался взять слово Парубий, но его перебила неуемная Геращенко: придумала новую шутку про подстилку и бабусю.

В это время депутаты беспокойно метались по Раде, президент вел задушевную беседу с лидерами парламентских фракций. Петру Алексеевичу объяснили, что негоже прогуливать выборы.

B итоге глава Украины уступил сразу по двум принципиальным пунктам. Во-первых, военное положение объявлено не по всей стране, а только в десяти регионах. Во-вторых, его действие ограничили 30 днями. Чтобы сорвать выборы, этого срока недостаточно.

Депутаты добились еще одного стратегического успеха: зафиксировали дату волеизъявления. Украинцы (вероятно) пойдут на избирательные участки 31 марта 2018 года. Так что в сухом остатке Порошенко только усугубил свое и без того тяжелое положение.

Следует отметить и враждебное отношение депутатов по отношению к гаранту. Кто-то даже по матушке выругался. Глава Украины выглядел подавлено. И потерял всякий энтузиазм к военному положению. Милостиво разрешил украинским женщинам рожать и посещать концерты.

Не суетятся и парламентарии. Все так увлеклись интригой вокруг выборов, что забыли о Крыме. Ведь киевские власти считают полуостров своей территорией. А военное положение там почему-то не ввели.

«Ну что, военное положение введено. А где реализация? Заседали ночью, бежали, спешили, создавали трагическую атмосферу и потухли? Не интересно уже? Может, хоть комендантский час для приличия введите или газету какую-нибудь закройте, а то легенда рушится», – написал адвокат Андрей Портнов.

В силу «неслыханной свободы слова» донесла его мысль экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш — Портнов не выходит из «бана» в Facebook.

Между тем, итоги затеи Порошенко с военным положением оказались крайне неутешительными для автора идеи.

«Явная потеря контроля над парламентом, новые весьма серьезные трещины в коалиции, реальный развал собственной команды и экономические проблемы», — пишет лояльный Банковой журналист Сергей Бурлаченко для издания «2000».

Сам президент успокоился и смирился. Милостиво разрешил украинцам ходить на концерты, а женщинам — еще и рожать.

Затем Петр Алексеевич отправился в Черниговскую область, рассказать тамошней публике о своих великих достижениях. Видно, что глава Украины все еще переживает неудачу с военным положением. Гарант имел не самый трезвый вид, зато говорил от души. Спокойная поначалу публика поддалась его красноречию. А у людей накипело. Послышались робкие голоса. Как прожить на мизерную пенсию при чудовищных тарифах?

Порошенко пытался обратить дело в шутку. Но было не очень смешно.