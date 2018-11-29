Госдеп признал, что мировое сообщество не разделяет усилий США по смене режима в Сирии

Вашингтон, 29 ноября. Специальный представитель государственного секретаря Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что большая часть международного сообщества не поддержала бы усилия США по смене режима в САР.

«Большая часть международного сообщества не поддержит нас в попытках смены режима, потому что история показывает, что они не оборачиваются ничем хорошим», — сказал он во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса по иностранным делам.

Международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с сирийскими властями и резолюции Совбеза ООН. Кроме того, американцы также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещенная в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.