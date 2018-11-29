Сирия: ПВО и ВВС республики отразили налет вражеских целей над южной частью страны

Дамаск, 29 ноября. ВВС Сирии отразили налет «вражеских целей» над южной частью страны. Об этом сообщают сирийские СМИ.

Как сообщает новостной сайт Al-Masdar News, системы ПВО Сирии сбили несколько объектов над юго-восточными пригородами Дамаска. По предварительным данным, был сбит самолет ВВС Израиля, а также не менее четырех ракет.

Ранее военное командование Сирии сообщало, что самолеты ВВС Израиля на протяжении нескольких дней совершали полеты на малой высоте вдоль ливано-сирийской границы.