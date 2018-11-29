ЛНР: диверсанты ВСУ подорвались на собственном минном поле в Донбассе

Луганск, 29 ноября. Правоохранительным органам Луганской народной республики удалось пресечь попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию ЛНР. Об этом рассказал журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

«Сегодня ДРГ ВСУ (вооруженных сил Украины) предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию ЛНР​​​...», ― рассказал он.

По его словам, военнослужащие республики вели наблюдения за передним краем и в районе населенного пункта Сокольники выявили группу из двадцати украинских диверсантов, которые пытались скрытно подобраться к позициям военнослужащих ЛНР.

Как объяснил Марочко, луганским военным не пришлось вступать в бой с украинскими диверсантами, так как те сами вышли на минное поле. Он сообщил о как минимум пяти погибших диверсантах и восьмерых раненых.