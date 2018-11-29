Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 29 ноября. Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня, подвергая обстрелам окраины города Алеппо, а также населенные пункты в провинциях Латакия и Хама. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как отметили в Центре, боевики продолжают нарушать установленное в Сирии перемирие.

«Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Акч-Баер, Сандран, Икко (дважды) и Бшарфа провинции Латакия (пять раз), северо-западной (трижды) и западной (четыре раза) окраин города Алеппо, а также населенного пункта Абу-Дали провинции Хама», ― говорится в сообщении Центра.

Кроме того, пресс-служба ЦПВС сообщила, что российские специалисты приняли участие в заседании Комитета по реализации соглашения о создании демилитаризованной зоны «Идлиб». В ходе него была обсуждена военно-политическая и социально-экономическая обстановка в зоне.