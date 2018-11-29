Истребитель ВВС Швейцарии сопроводил спецборт с российской делегацией

Женева, 29 ноября. Истребитель ВВС Швейцарии несколько минут сопровождал самолет спецотряда «Россия», на котором в Москву возвращалась российская делегация и журналисты. Об этом сообщает РИА Новости.

28-29 ноября состоялся рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеву, где он провел встречу со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом, а также принял участие в конференции по Афганистану под эгидой ООН.

Как сообщает РИА Новости, вскоре после взлета российского борта, к нему приблизился самолета ВВС Швейцарии и на протяжении нескольких минут летел около спецборта. Перед тем, как изменить курс, швейцарский летчик отдал честь, поприветствовав российский самолет. Как объяснили российским журналистам, это стандартная практика ВВС Швейцарии, которые часто поднимают свои истребители в знак почета для сопровождения иностранных делегаций.

Отмечается, что Лаврова на борту самолета не оказалось – он по служебной необходимости вылетел из Женевы чуть раньше другим бортом.