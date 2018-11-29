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ФАН-ТВ

Первый Международный форум транспортной инфраструктуры в «Ленэкспо». ФАН-ТВ

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В Санкт-Петербурге завершается работа Международного форума транспортной инфраструктуры. Форум проходит с 27 по 30 ноября. За эти дни его посетили несколько тысяч человек, в числе которых гости из Италии, Австрии, Финляндии, США.

Первый Международный форум транспортной инфраструктуры в «Ленэкспо». ФАН-ТВ

«Такой форум обязательно должен быть. Должны встречаться специалисты — экологи, градостроители, историки, архитекторы. Это очень важно, потому что в каждом блоке есть свои приоритетные направления, и то, что мы сегодня их обсуждаем совместно и даем приоритет тем или иным блокам, это очень здорово» — рассказала о своих впечатлениях Лариса Канунникова, заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре.

В расписании форума — обширная деловая программа, дискуссии по самым актуальным вопросам для дорожного сообщества, демонстрация технологических новинок в дорожно-строительной отрасли.

Первый Международный форум транспортной инфраструктуры в «Ленэкспо». ФАН-ТВ

«Здесь появились новые контакты, встретились с организациями, которые еще с нами не взаимодействовали, а после форума, я думаю, наладим тесное взаимодействие» — отметил Борис Погорелов, директор филиала ГК ТОЧИНВЕСТ.

Форум проводится при активной поддержке министерства транспорта РФ.

Автор: Алексей Громов
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