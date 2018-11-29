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Болельщик напал на футболиста «Спартака» во время матча с «Рапидом»

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Болельщик напал на футболиста «Спартака» во время матча с «Рапидом»

Москва, 29 ноября. Во время матча футбольной Лиги Европы между венским «Рапидом» и московским «Спартаком» произошел неприятный инцидент: на поле выбежал болельщик и попытался напасть на капитана спартаковцев Дениса Глушакова.

В четверг в российской столице проходит встреча группы G. С трибуны B, расположенной за воротами, выбежал болельщик. Это произошло на 70-й минуте матча. Нарушитель направился к Глушакову. Футболистам «Спартака» удалось остановить зрителя. Впоследствии он был уведен стюардами в подтрибунное помещение.

Как сообщает RT, во втором тайме фанат подбежал к хавбеку, что-то сказал, а затем толкнул. Глушаков в ответ также толкнул болельщика.

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель на своей странице в Twitter опубликовал видео эпизода.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, полиция составила административный протокол в отношении мужчины, выбежавшего на поле во время матча, передает ТАСС.

Автор: Тимур Румянцев
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