Болельщик напал на футболиста «Спартака» во время матча с «Рапидом»

Москва, 29 ноября. Во время матча футбольной Лиги Европы между венским «Рапидом» и московским «Спартаком» произошел неприятный инцидент: на поле выбежал болельщик и попытался напасть на капитана спартаковцев Дениса Глушакова.

В четверг в российской столице проходит встреча группы G. С трибуны B, расположенной за воротами, выбежал болельщик. Это произошло на 70-й минуте матча. Нарушитель направился к Глушакову. Футболистам «Спартака» удалось остановить зрителя. Впоследствии он был уведен стюардами в подтрибунное помещение.

Как сообщает RT, во втором тайме фанат подбежал к хавбеку, что-то сказал, а затем толкнул. Глушаков в ответ также толкнул болельщика.

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель на своей странице в Twitter опубликовал видео эпизода.

матч переломил не Рапид, а боевитый мальчик, наверное, теперь считающий себя героем... ( pic.twitter.com/YJwkSoPuTr — ZhuraWell (@TimZhur) November 29, 2018

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, полиция составила административный протокол в отношении мужчины, выбежавшего на поле во время матча, передает ТАСС.