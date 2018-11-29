Вашингтон, 29 ноября. Возглавляемая США коалиция не комментирует предложение России объединить усилия по борьбе с боевиками, засевшими в сирийском Идлибе. Об этом в четверг заявил представитель организации Шон Райан.

В то же время он отметил, что коалиция готова поддержать любое политическое решение, которое будет способствовать урегулированию ситуации в данном регионе.

«Коалиция не комментирует боевые операции вне сферы нашей зоны ответственности, однако мы поддерживаем любое политическое решение, которое позволит избежать гуманитарного кризиса в Идлибе», — пояснил Райан агентству РИА Новости.

Напомним, что ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил о готовности Москвы оказать помощь сирийской оппозиции в ликвидации боевиков в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.