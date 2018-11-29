Сирия: Асад сравнил коррупцию с терроризмом и призвал бороться с ней

Дамаск, 29 ноября. Новые члены кабинета министров Сирии, принявшие присягу в этот четверг, получили напутствие от сирийского лидера Башара Асада бороться с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба президента Сирии.

В начале недели в Сирии были заменены девять министров, включая главу сирийского МИД. Помимо этого, Асад назначил нового мэра Дамаска и издал указ о создании «Управления национального примирения».

Асад напомнил, что сирийский народ имеет право «увидеть что-то лучшее», а первостепенной задачей новых сирийских министров должна стать результативная работа, и в первую очередь – борьба с коррупцией. Он напомнил, что любой недостаток в государстве является признаком коррупции.

«Растрата государственных средств, нанесение ущерба госинститутам, ухудшение качества предоставляемых услуг – все это проявления коррупции, ведущие к распространению культуры упадка и хаоса, отсутствию дисциплины у граждан, что в свою очередь означает распад общества», ― заявил он.

Кроме того, Асад напомнил, что многие рассматривают терроризм и коррупцию как две стороны одной медали.