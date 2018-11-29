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В NASA рассказали, когда станет возможным постоянное присутствие людей на Луне

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В NASA рассказали, когда станет возможным постоянное присутствие людей на Луне

Вашингтон, 29 ноября. Постоянное присутствие людей на Луне станет возможным в течение десяти лет, об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

«Я думаю, мы приблизительно в десяти годах от того, чтобы люди постоянно находились на Луне», —  заявил Брайденстайн в комментарии изданию Hill​​​.

По словам главы NASA, о Луне нужно думать как о постоянном пилотируемом модуле, на котором находятся люди. В NASA хотят создать специальные многоразовые посадочные устройства, которые сделают доступными полеты на Луну и обратно.

Также Брайденстайн уверен, что окололунная станция должна быть международной. При этоv взаимодействие в космосе, считает глава NASA, должно быть основано на сотрудничестве, а не на зависимости партнеров.

NASA намерено объявить о заключении партнерских проектов с девятью американскими компаниями по доставке грузов на поверхность и орбиту Луны.

Ранее стало известно, что Международная окололунная станция будет примерно в 15 раз меньше МКС. Целью создания такой станции является формирование окололунной инфраструктуры для последующего освоения Луны.

Автор: Софья Куликова
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